Der branchenführende Flash-Speicher für Fahrzeuge von GigaDevice erreicht den Meilenstein von 100 Millionen ausgelieferten Einheiten

PEKING, April 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (SSE: 603986), ein führendes Unternehmen der Halbleiterindustrie im Bereich Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogtechnik, ist stolz, den Meilenstein der Auslieferung von 100 Millionen Einheiten seiner führenden Flash-Serien GD25/55 SPI NOR und GD5F SPI NAND für die Automobilindustrie (AEC-Q100) verkünden zu können. Diese Flash-Speicher für Fahrzeuge werden häufig in intelligenten Cockpits, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), intelligenten Netzwerken sowie Batterie-, Motor- und elektronischen Steuerungssystemen für Fahrzeuge mit neuer Energie verwendet. Dieser bedeutsame Meilenstein unterstreicht die enge Zusammenarbeit von GigaDevice mit wichtigen Automobilherstellern und Tier-1-OEMs, deren Produkte sich in der Praxis bewährt haben und anerkannt sind. GigaDevice ist bestrebt, seinen Kunden äußerst zuverlässige und sichere Flash-Speicher für den Automobilbereich mit einer Vielzahl von Spannungen und Speicherdichten zu liefern.

Umfassendes Produktportfolio

Mit der rasanten Entwicklung von autonomen, vernetzten und Fahrzeugen mit neuer Energie stellt die Entwicklung elektronischer Systeme in der Automobilbranche in kompakten Bereichen eine zunehmende Herausforderung dar. Automobilkonstrukteure benötigen Speicherlösungen, die hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit, hohe Dichte und schnelle Reaktion bei der Codespeicherung bieten. Die Flash-Produktreihe für Fahrzeuge von GigaDevice bietet eine Speicherdichte von 2 MB bis 4 GB, einen Datendurchsatz von 400 MB/s, RPMC-Sicherheitsfunktionen, ECC-Algorithmen und CRC-Prüfsummenfunktionen sowie 100.000 P/E-Zeiten mit einer Datenaufbewahrung von 20 Jahren in kompakten Gehäusen. Dieses umfassende Portfolio bietet einen One-Stop-Shop für Automobilanwendungen.

Strenges Qualitätsmanagement

Qualität ist der Eckpfeiler von GigaDevice. Der Aufbau eines Qualitätssicherungssystems und dessen kontinuierliche Verbesserung sind der entscheidende Weg zum Erfolg. Von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion wurde jedes Produkt vor der Auslieferung an den Kunden strengen Tests unterzogen. GigaDevice hat sich dem Versprechen verschrieben, seinen weltweiten Kunden qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen, indem es für jeden Prozess eine Null-Fehler-Qualitätskontrolle eingeführt hat.

Robuste Lieferkette und Unterstützung

GigaDevice bietet als Fabless-Halbleiterunternehmen Tier-1-OEMs und Automobilherstellern mehr Flexibilität bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, die einen wichtigen zukünftigen Wachstumspfad darstellen. GigaDevice bietet erstklassiges Lieferkettenmanagement für globale Automobil-Designzentren, die auf Unterstützung in allen Regionen angewiesen sind.

Die GD25/55 SPI NOR- und GD5F SPI NAND-Flash-Serien des Unternehmens erhielten 2019 bzw. 2022 die AEC-Q100-Zertifizierung. Nach fast einem Jahrzehnt der technologischen Innovation und der Verbesserung des Qualitätsmanagements ist der Meilenstein von 100 Millionen ausgelieferten Einheiten ein Zeichen für das unermüdliche Engagement von GigaDevice. GigaDevice wird weiterhin innovativ sein, um einen Mehrwert zu schaffen und zur Lösung der Herausforderungen beizutragen, vor denen unsere Kunden stehen.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

GigaDevice Media Relations:

marcom@gigadevice.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ab02bfb-2eb3-4721-b9c0-55d915d7b59a