OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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08.06.2026 10:24:15
"Der Chat ist tot": OpenAI kündigt eine neue Super-App an
ChatGPT soll sich fundamental verändern und neue Werkzeuge erhalten. Der US-Entwickler OpenAI will damit vor allem mehr Geld mit Firmenkunden verdienen. Eine neue Oberfläche soll Nutzer zudem gezielt zu Anbietern wie Booking.com lenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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