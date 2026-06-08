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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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08.06.2026 10:24:15

"Der Chat ist tot": OpenAI kündigt eine neue Super-App an

ChatGPT soll sich fundamental verändern und neue Werkzeuge erhalten. Der US-Entwickler OpenAI will damit vor allem mehr Geld mit Firmenkunden verdienen. Eine neue Oberfläche soll Nutzer zudem gezielt zu Anbietern wie Booking.com lenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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