Vega corporation Aktie
WKN DE: A2APUH / ISIN: JP3835300009
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23.03.2026 16:02:36
Der Eigentümer von Vega Sicilia im Casa Aurelio
Das Casa Aurelio ist eine feste Grösse der Zürcher Gastronomie und eine vertraute Adresse der Finance-Szene. Kürzlich besuchte einer der berühmtesten spanischen Wein-Unternehmer das Lokal. An dem Anlass zeigte sich, dass es im Weinbusiness nicht nur auf Produkt und Prestige ankommt, sondern auf das, was über Jahre und Generationen hinweg entstanden ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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|Casa Holdings Ltd
|0,11
|-1,82%
|Vega corporation Co.,Ltd.
|1 781,00
|-3,99%
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