Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
21.01.2026 00:00:00
Der Klebstoff, aus dem Innovationen sind: Henkel feiert 25 Jahre Technomelt Supra
Seit 25 Jahren steht die Technomelt-Supra-Produktreihe von Henkel Adhesive Technologies für leistungsstarke Schmelzklebstoffe. Mit herausragender Thermostabilität und starker Haftung – selbst auf anspruchsvollen Substraten – legte sie 2001 den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die heute weltweit Maßstäbe setzt: in Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|71,96
|2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.