Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
21.01.2026 00:00:00

Der Klebstoff, aus dem Innovationen sind: Henkel feiert 25 Jahre Technomelt Supra

Seit 25 Jahren steht die Technomelt-Supra-Produktreihe von Henkel Adhesive Technologies für leistungsstarke Schmelzklebstoffe. Mit herausragender Thermostabilität und starker Haftung – selbst auf anspruchsvollen Substraten – legte sie 2001 den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die heute weltweit Maßstäbe setzt: in Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
