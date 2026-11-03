Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.11.2026 19:05:58
Der Knall ist programmiert: VW hängt die Latte für Manager-Boni tiefer - ein fatales Signal
Während Volkswagen von seiner Belegschaft weitere Opfer verlangt, soll der Aufsichtsrat die Hürden für Managerboni deutlich gesenkt haben. Ausgerechnet die Rendite, die als viel zu niedrig galt, soll nun doch für den vollen Bonus reichen. Das ist ein gefährliches Spiel vor einem harten Tarifkonflikt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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