Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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30.03.2026 12:01:14
Der Kreis schließt sich: BMW M4 GT3 EVO im Design der animierten TV-Serie „BLEACH“ kommt von Fortnite und Rocket League in den realen GT-Rennsport.
+++ BMW M Motorsport, die animierte TV-Serie „BLEACH“, Epic Games und Team Studie bringen den BMW M4 GT3 EVO aus der digitalen Welt von Fortnite und Rocket League auf die reale Rennstrecke +++ Das Fahrzeug im von „BLEACH“ inspirierten Design wird gemeinsam mit Team Studie in der GT World Challenge Asia powered by AWS an den Start gehen +++ Darüber hinaus wird der BMW M4 GT3 EVO im markanten Design auch beim Suzuka 1000KM-Rennen, Teil der Intercontinental ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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