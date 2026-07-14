Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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15.07.2026 00:01:00
Der MINI Aceman E mit MINI Original Zubehör: vollelektrisch bereit für jedes Abenteuer.
Der vollelektrische MINI Aceman E ist mit MINI Original Zubehör bereit für jedes Abenteuer. Der kompakte Crossover verbindet lokal emissionsfreie Fahrfreude mit flexiblem Stauraum, individuellem Design und praktischen Lösungen – von Dachbox und Fahrraddachträger bis zu Allwetter-Fußmatten und MINI Travel & Comfort System.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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