Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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09.09.2026 00:01:00
Der MINI Aceman SE: Vollelektrischer Crossover für urbanen Fahrspaß.
+++ MINI Aceman SE in Ocean Wave Green bringt frischen Wind in die Stadt +++ Vollelektrischer MINI Crossover mit 160 kW/218 PS und bis zu 405 Kilometern Reichweite nach WLTP +++ Kompakte Proportionen, fünf Sitzplätze und MINI typischer Fahrspaß kombiniert mit lokal emissionsfreier Mobilität +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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