Der Morgen kompakt: Alles zum Ukraine-Krieg, BMW, Sixt, Salesforce, Uber, Boeing, Apple und Pfizer

Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Alle neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, Apple setzt nach eigenen Angaben den Verkauf aller Produkte in Russland aus, BMW kündigt einen Export-Stopp nach Russland an und will dort auch die Fertigung einstellen und Apple setzt nach eigenen Angaben den...