Der Morgen kompakt: Die neusten Entwicklungen im Ukraine-Krieg, deutsche Bank, Apple und Wingas

Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die Deutsche Bank startet ihr angekündigte Aktienrückkaufprogramm am 14. März, die neusten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Gazprom-Tochter Wingas schränkt einem Medienbericht zufolge ihren Gashandel in Deutschland ein.