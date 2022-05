Der Morgen kompakt: Heute mit dem Ausblick auf den Zinsentscheid der Fed, SAP will sich von seiner Lernplattform trennen und Siemens soll Verkaufspläne überdenken

Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die US-Notenbank Fed wird heute voraussichtlich die Zinsen so kräftig anheben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, SAP will sich Insidern zufolge von seiner Lernplattform Litmos trennen und Die Gewerkschaft IG Metall fordert von Siemens , die...