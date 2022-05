Der Morgen kompakt: Heute mit der LNG-Gas-Versorgung für Osteuropa, Adidas und ProSiebenSat.1

Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Bundeskanzler Olaf Scholz will osteuropäische EU-Länder ohne Häfen an Nord- und Ostsee mit LNG-Gas versorgen, Partnerschaft zwischen Adidas und Foot Locker und ProSiebenSat.1 hat einen neuen Aufsichtsratschef