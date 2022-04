Der Morgen kompakt: Heute mit E.On, Audi und Mercedes-Benz

Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: E.On bereitet die Verbraucher auf drastische Preiserhöhungen für Strom und Gas vor, VW-Tochter Audi erhält trotz des Ukraine-Krieges nach wie vor Zulieferteile aus der Ukraine und Mercedes-Benz schickt in Brasilien 5600 Arbeiter wegen Chipmangels in Urlaub