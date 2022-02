Der Morgen kompakt: Heute mit Meta, Henkel und Siemens Energy

Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Der Facebook-Eigner Meta verprellt Anleger mit gedämpften Wachstumsaussichten, der Konsumgüterkonzern Henkel will laut Chef Carsten Knobel nach dem Konzernumbau auf Einkaufstour gehen und strebt dabei auch in neue Produktkategorien und Siemens Energy...