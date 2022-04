Der Morgen kompakt: Heute mit Sanktionen gegen Russland, Telekom und Zalando

Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Botschafter der 27 EU-Staaten haben sich auf ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland geeinigt, Post-Chef Frank Appel ist neuer Aufsichtsratschef der Telekom und Rubin Ritter hat in seinem letzten Jahr an der Spitze des Modeversenders Zalando eine...