Der Morgen kompakt: Heute mit Uniper, Adidas und Google

Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper vollzieht angesichts der russischen Invasion in der Ukraine in seinem Russlandgeschäft eine Kehrtwende, Adidas zieht sich vorübergehend aus dem russischen Markt zurück und Google führt einem Medienbericht zufolge...