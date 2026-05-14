WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.05.2026 14:56:00
»Der MSCI World ist eine große Wette auf den KI-Boom« - Fondsmanager Bert Flossbach im Interview
Die Börsenkurse schießen trotz des Irankriegs in neue Rekordhöhen. Hier spricht Fondsmanager Bert Flossbach über die Gründe und ein Problem, das er beim beliebten Aktienindex MSCI World sieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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