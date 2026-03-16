Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.03.2026 08:00:00
Der neue BMW i3: Das zweite Modell der Neuen Klasse setzt den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz fort.
+++ Ganzheitliches Konzept zur Ressourcenschonung und Reduzierung der CO₂e-Emissionen +++ Dekarbonisierung in der Lieferkette +++ Ausweitung des „Design for Circularity“-Prinzips auf weitere Komponenten +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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