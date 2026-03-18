Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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18.03.2026 11:00:00
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Die BMW 3er Reihe ist die Essenz der Marke BMW. Seit fünf Jahrzehnten steht diese Ikone für sportliche Fahrfreude, unverwechselbar attraktives Design und konsequenten Fortschritt. Ein Erbe, dem jede Generation der BMW 3er Reihe verpflichtet ist. Der neue, vollelektrische BMW i3 schärft den vertrauten Charakter des BMW 3er durch weitere, einzigartige Eigenschaften.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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