Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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18.06.2026 15:00:00

Der neue BMW i3 50 xDrive als First Edition: Ab sofort bestellbar.

Hohe Nachfrage nach dem BMW i3, dem zweiten Modell der Neuen Klasse. Mit dem BMW i3 50 xDrive als First Edition ist der vollelektrische BMW 3er bereits vor dem offiziellen Marktstart im Herbst 2026 bestellbar. Der BMW i3 50 xDrive als First Edition verfügt über besonders attraktive und umfangreiche zusätzliche Ausstattungsmerkmale und eine Reichweite von bis zu 906 Kilometern (WLTP kombiniert (EnVKV): Energieverbrauch 16,1–13,5 kWh/100 km; CO₂-Emissionen 0 ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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