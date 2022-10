Der neue BMW M2 bietet M typische Performance in besonders konzentrierter Form. Mit einem 338 kW/460 PS starken Reihensechszylinder-Motor, einer optional verfügbaren 6-Gang Handschaltung und Hinterradantrieb vermittelt die zweite Generation des kompakten Hochleistungs-Sportwagens pure Freude am Fahren. Das Debüt des neuen BMW M2 ist ein weiteres Highlight der Modelloffensive zum Jubiläum der seit 50 Jahren bestehenden BMW M GmbH, die damit den Einstieg in ...