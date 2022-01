Der neue Hype um Gaming-Aktien, alles nur heiße Luft?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen befinden sich die Gaming -Aktien noch immer im Konsolidierungsmodus. Die jüngsten Übernahmen von Zynga durch Take-Two Interactive oder Activision Blizzard durch Microsoft zeigen aber, dass Brancheninsider dem Gaming-Sektor mehr Potenzial einräumen als es die Börse tut – und langfristig gesehen könnten sie Recht behalten. Sexismus-Skandale, unfertige Spiele, Release-Verschiebungen und ein Lootbox-Modell, das schon länger unter politischem Druck leidet, haben nach der Corona-Rally den Gaming-Aktien 2021 zugesetzt. Mittlerweile sind die Bewertungen jedoch wieder auf ein attraktives Niveau zurückgekommen. So ist die Aktie von Electronic Arts nach dem „Battlefield“-Debakel beispielsweise nur mit einem 22er-KGV von 18 bewertet und japanische Firmen wie Konami gibt es nach dem verpatzten Release von „eFootball“ sogar für ein KGV von 15. Selbst für die Übernahme von Activision Blizzard zahlte Microsoft trotz eines kräftigen Aufschlags nur ein KGV von 24, was dem 5-Jahres-Durchschnitt des Spieleentwicklers entspricht.Gleichzeitig sind die Aussichten der Branche gut. Die Befürchtung, dass nach dem Corona-Boom die Zahl der Spieler und damit die Umsätze der Branche zurückgehen, hat sich nicht bewahrheitet. Aktuelle Daten der NPD Group zeigen, dass die Videospiel-Erlöse im abgelaufenen Gesamtjahr gegenüber dem Rekordjahr 2020 noch einmal acht Prozent auf 60,4 Milliarden Dollar zulegen konnten. Insbesondere die neue Konsolengeneration aus PlayStation 5 und Xbox X/S treibt den Markt an.Auch der Blick in die Zukunft ist vielversprechend. Laut den Marktforschern von Newzoo soll die Zahl der Spieler ausgehend von 2,96 Milliarden im abgelaufenen Jahr auf 3,32 Milliarden Gamer im Jahr 2024 anwachsen. Auch Langfrist-Trends wie das Cloud-Gaming und das Metaverse liefern Potenzial und können das Gaming-Ökosystem über PC, Konsole und Smartphone hinaus erweitern.