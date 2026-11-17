Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
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17.11.2026 15:54:06
Der neue James Bond: Im Dienste von Richemont statt Swatch?
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Die Wahl eines neuen 007 wirft die Frage auf, welche Uhrenmarke künftig auf der Leinwand zu sehen sein wird. Sollte der Geheimagent nicht mehr Omega sondern Jaeger-LeCoultre tragen, wäre dies gemäss der Zürcher Kantonalbank ein Rückschlag für die Swatch Group und deren Aktionäre.
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