Die Wahl eines neuen 007 wirft die Frage auf, welche Uhrenmarke künftig auf der Leinwand zu sehen sein wird. Sollte der Geheimagent nicht mehr Omega sondern Jaeger-LeCoultre tragen, wäre dies gemäss der Zürcher Kantonalbank ein Rückschlag für die Swatch Group und deren Aktionäre.