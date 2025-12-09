AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|
09.12.2025 08:59:18
Der neue Tessin-Leiter der Axa kommt von der Zurich
Angelo Martinez wird neuer Leiter des Marktgebiets Tessin der Versicherung Axa Schweiz. Er bringt viele Jahre Branchenerfahrung bei gewichtigen Akteuren mit. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!