Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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15.06.2026 15:05:23
Der Poker um Commerzbank: «Unicredit will Gespräche erzwingen»
Kaum ein Tag vergeht ohne neue Stellungnahme von Unicredit oder der Commerzbank. Im Gespräch mit finews erläutert Christian Kirchner von finanz-szene.de die Hintergründe und wieso eine Regulierungslücke in Deutschland den Italienern hilft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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