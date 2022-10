Der PUMA-Botschafter und deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl spricht in PUMAs "Only See Great"-Kampagne über seine Motivation und Ziele

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat vor der neuen NHL-Saison in einem Video-Interview mit dem Sportartikelhersteller PUMA über seine Motivation gesprochen, weiterhin Höchstleistungen zu erbringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005382/de/

PUMA Ambassador and German ice hockey star Leon Draisaitl shares his motivation and goals in PUMA’s "Only See Great” campaign (Photo: Business Wire)

Nachdem er mit seinem Team das Vorrundenspiel gewonnen hat, ist Leon Draisaitl, der 2020 zum wertvollsten Spieler ernannt wurde, mehr denn je bereit, die am 13. Oktober mit dem ersten Spiel beginnende Saison zu rocken.

"Individuelle Auszeichnungen sind immer großartig. Wissen Sie, sie zeigen einem, dass die harte Arbeit sich gelohnt hat. Aber ich betreibe einen Mannschaftssport, nicht wahr? Daher ist es am Ende des Tages wichtiger, die ultimative Trophäe als Team zu gewinnen."

Mit der "Only See Great"-Kampagne beleuchtet PUMA den Karriereweg seiner Markenbotschafter, die über ihren eigenen Weg zu großartiger Leistung, das Hören auf ihr Herz und die Suche nach einer Vision, die niemand sonst sieht, sprechen.

Nachdem Leon in der letzten Saison mit seinem Team das Halbfinale erreicht hat, ist sein Ziel nun das Finale: "Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison den nächsten Schritt gehen werden. Wir hatten einen tollen Lauf und wenn man so weit kommt, will man natürlich gewinnen. Aber uns ist eine Mannschaft gegenübergestanden, die besser war als wir. In der nächsten Saison werden aber hoffentlich wir diese Mannschaft sein."

Trotz einer schweren Verletzung kämpfte sich Draisaitl durch die letzten Spiele der Saison. Er musste seine Einstellung ändern, seine Motivation ist aber stärker denn je, erklärt er: "Großartigkeit erfordert Kontinuität. Ich bereite mich also auf die nächste Saison vor, wie ich es auch für jede andere Saison tue, und es ist mir wichtig, alles wieder zu tun. Ich möchte den Leuten beweisen, dass ich jedes Jahr und jeden Abend zur Höchstform auflaufen kann", so Leon.

Die Idee für PUMAs "Only See Great"-Kampagne wurde von der Kulturikone, dem Unternehmer und Philanthropen Shawn "JAY-Z" Carter inspiriert, der als Erster sagte: "Ich akzeptiere nur Großartiges. Ich akzeptiere nichts Gutes. Ich akzeptiere keine Kompromisse. Wir sollten immer danach streben, etwas Großartiges zu schaffen, etwas, das Bestand hat."

Um das komplette Interview mit Leon Draisaitl zu sehen, klicken Sie bitte HIER.

PUMA

PUMA gehört zu den weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, vertreibt und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. PUMA bringt Sport und Kultur seit mehr als 70 Jahren durch die Entwicklung schneller Produkte für die schnellsten Athleten der Welt unaufhaltsam voran. PUMA bietet von Performance und Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken überträgt PUMA sportliche Einflüsse auf die Straßenkultur und die Mode. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit etwa 14.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005382/de/