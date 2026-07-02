Der Streit hat ein Ende: Google muss Rekordstrafe zahlen

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.07.2026 10:31:08
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Seit Jahren streitet Google mit der EU um Android. Jetzt ist die Entscheidung gefallen - die Alphabet-Tochter erleidet vor dem höchsten EU-Gericht eine Niederlage.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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