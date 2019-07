Der Tagesspiegel: Flasbarth: Scheitert die Klimapolitik, scheitert die Koalition

Berlin (ots) - SPD-Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth warnt vor einem möglichen Ende der schwarz-roten Koalition, falls keine Einigung auf eine ambitionierte Klimaschutzpolitik gelinge. Flasbarth, der sich wie Umweltministerin Svenja Schulze (ebenfalls SPD) mit derartigen Aussagen in der Vergangenheit zurückgehalten hatte, sagte im Gespräch mit dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Energie & Klima", wenn es keine Einigung des Klimakabinetts in der finalen Sitzung am 20. September gebe, "dann ist das Regierungsversagen in einem der zentralen Politikbereiche".

https://www.tagesspiegel.de/politik/bundesregierung-staatssekretae r-zukunft-der-koalition-haengt-am-klima/24857266.html

Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2

Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de