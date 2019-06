Der Tagesspiegel: Oppermann sieht Kühnert noch nicht für Aufgabe eines SPD-Chefs gerüstet / Bundestagsvizepräsident hält Weil, Giffey und Heil für gute Kandidaten

Berlin (ots) - Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sieht Juso-Chef Kevin Kühnert noch nicht gerüstet für die Aufgabe eines SPD-Vorsitzenden. "In zehn Jahren" wünsche er sich Kühnert als Parteichef, sagte Oppermann dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Ausgabe vom Sonntag). Der SPD-Politiker hält Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil für geeignete Kandidaten. "Mit einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten aus Niedersachsen ist Deutschland schon einmal gut gefahren. Das wäre mit Sicherheit auch bei Stephan Weil so", meinte er. Über Giffey sagte der Bundestagsvizepräsident, sie sei "eine der stärksten Ministerinnen in diesem Kabinett" und habe "die große Fähigkeit, so zu sprechen, dass alle Menschen sie gut verstehen".

