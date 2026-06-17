dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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17.06.2026 02:00:00

Der unsichtbare Perimeter: Stadion-Zugangskontrolle neu denken

Die Sportbranche kämpft seit Jahren mit dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Technologie und Zuschauererlebnis. Eine Studie, die die Ansichten von über 150 Sicherheitsmanagern in Sportstätten in den USA auswertete, identifizierte die dringlichsten Herausforderungen: die Steuerung der Zutrittsströme, die Koordination zunehmend integrierter Technologiesysteme und der ständige Druck, Wartezeiten zu verkürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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