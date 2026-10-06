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06.10.2026 07:00:13

Der Verwaltungsrat von Julius Bär gibt die Nominierung von zwei neuen Mitgliedern bekannt

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Personalie
Der Verwaltungsrat von Julius Bär gibt die Nominierung von zwei neuen Mitgliedern bekannt

06.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 6. Oktober 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute bekannt, dass Caroline Kuhnert und Elaine Arden für die Wahl in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2027 nominiert wurden.

Noel Quinn, Verwaltungsratspräsident der Julius Bär Gruppe, sagt: «Ich freue mich, Caroline Kuhnert und Elaine Arden an der nächsten Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Beide bringen umfangreiche Expertise mit. Elaine Arden verfügt über fundierte Kompetenzen in der kulturellen Transformation von Unternehmen sowie im Aufbau leistungsstarker Teams zur Erreichung nachhaltiger Geschäftsergebnisse. Caroline Kuhnert ergänzt den Verwaltungsrat mit zusätzlichem Know-how und Erfahrung im Private Banking, insbesondere im Schweizer Markt.»

Caroline Kuhnert ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Wealth Management und eine erfahrene Verwaltungsrätin in der Finanzdienstleistungsbranche. Während ihrer 20-jährigen Tätigkeit im Wealth Management der UBS, zuletzt als Mitglied des Global Wealth Management Executive Committee in Zürich, leitete sie verschiedene Geschäftsbereiche im In- und Ausland darunter für Europa, die Schweiz, Emerging Europe, Grossbritannien, den Nahen Osten, Lateinamerika und Asien. Darüber hinaus verantwortete sie das Ultra-High-Net-Worth- und Global-Family-Office-Geschäft in der EMEA-Region, ein wesentlicher Geschäftsbereich, der in einer von Produktinnovation und erweiterter Kundenwertschöpfung geprägten Phase massgeblich zum Unternehmenserfolg beitrug. Caroline Kuhnert verfügt über umfangreiche Kenntnisse im grenzüberschreitenden Risikomanagement und in der Restrukturierung. Sie hat über Konjunkturzyklen hinweg leistungsstarke Teams aufgebaut und bringt ein fundiertes Verständnis für Wealth-Management-Vergütungssysteme mit. Die gebürtige Österreicherin ist zudem Schweizer Staatsangehörige, lebt in der Schweiz und blickt auf eine langjährige Laufbahn in der Schweizer Finanzdienstleistungsbranche zurück.

Elaine Arden ist eine äusserst erfahrene HR-Führungspersönlichkeit auf FTSE-100-Ebene und hat die Transformation zweier der weltweit grössten Banken, HSBC und der Royal Bank of Scotland (RBS), entscheidend mitgeprägt. Als Director Group Human Resources bei RBS arbeitete sie eng mit dem CEO zusammen, um die internationale Gruppe mit rund 120’000 Mitarbeitenden in 30 Ländern zu modernisieren, zu verkleinern und grundlegend neu auszurichten. Später unterstützte sie bei HSBC die organisatorische Transformation und strategische Neuausrichtung eines Konzerns mit rund 220’000 Mitarbeitenden in 64 Ländern. Während ihrer Zeit bei HSBC leitete sie eine der grössten und komplexesten HR-Funktionen in der globalen Bankenbranche und arbeitete mit drei verschiedenen CEOs zusammen, bevor sie letztes Jahr in den Ruhestand trat. Zudem arbeitete sie eng mit den Verwaltungsräten beider Institute in den Bereichen Unternehmenskultur, Vergütung, Mitarbeiterengagement sowie Talent- und Nachfolgeplanung zusammen und war Mitglied mehrerer interner Gremien.

Noel Quinn fügt hinzu: «Im März gab der Verwaltungsrat bekannt, dass er aktiv mit der Suche und Auswahl hochqualifizierter Kandidatinnen befasst ist, um seine Expertise weiter zu stärken und die eigenen Diversitätsziele zu erreichen. Wir haben zwei hervorragende und erfahrene Persönlichkeiten gefunden, die eine grosse Bereicherung für den Verwaltungsrat bedeuten werden.»

Weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Komitees werden im März 2027 mit der Einladung zur Generalversammlung vom April 2027 bekannt gegeben.

Kontakte
Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888
Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär
Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 547 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com


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Sprache: Deutsch
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