J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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23.05.2026 12:05:50
Der Weckruf des CEO von J. P. Morgan Asset Management
Die geopolitische Situation bereitet George Gatch, dem CEO von J.P. Morgan Asset Management, Sorgen. An einem Podium in London wählte er dafür ungewöhnlich deutliche Worte. Anders beurteilt er die Lage für Investoren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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