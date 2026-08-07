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07.08.2026 06:31:29
Derayah Financial Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Derayah Financial Company Registered hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,42 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Derayah Financial Company Registered 0,440 SAR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Derayah Financial Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 240,0 Millionen SAR im Vergleich zu 205,0 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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