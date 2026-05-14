Derayah Financial Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Derayah Financial Company Registered hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,440 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,5 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at