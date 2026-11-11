Derayah Financial Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Derayah Financial Company Registered hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 SAR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Derayah Financial Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 241,0 Millionen SAR im Vergleich zu 235,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at