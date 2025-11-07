Derayah Financial Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Derayah Financial Company Registered präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,40 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Derayah Financial Company Registered 0,450 SAR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,40 Prozent auf 237,0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at