Derichebourg - Cyberattaque

Le groupe Derichebourg et Derichebourg Multiservices annoncent avoir fait l’objet d’une cyberattaque dans la nuit du 9 au 10 novembre 2023, après la clôture des marchés financiers.



Une fois l’alerte donnée, des mesures préventives et correctives ont été immédiatement prises pour limiter l’impact potentiel de cette intrusion extérieure et renforcer la sécurité de nos services.



Compte tenu de cette attaque, le Groupe fait face actuellement à un ralentissement temporaire de certain de ses services.



Les investigations techniques sont en cours.



Le Groupe vous tiendra informé des évolutions de la situation.



