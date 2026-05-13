Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|Bücher geöffnet
|
13.05.2026 11:31:00
Dermapharm-Aktie in Grün: Gewinnsprung zum Jahresstart - Prognose bestätigt
Ein starkes Wachstum im margenstarken Segment mit Markenarzneien habe Rückgänge im Parallelimportegeschäft und ein leichtes Minus bei anderen Medikamenten kompensieren können, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Grünwald mit. Dabei profitierte der Konzern auch von seinen beiden jüngsten Übernahmen. Der Umsatz erhöhte sich dadurch den Angaben zufolge im ersten Quartal um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 305,8 Millionen Euro.
Operativ schlug sich Dermapharm noch deutlich besser: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte demnach um 7,5 Prozent auf 87,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg um 1,7 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen gut 45,1 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 33,2 Millionen gewesen. Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele.
Die Dermapharm-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,86 Prozent höher bei 46,70 Euro.
/tav/stk
GRÜNWALD (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dermapharm Holding SE
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
13.05.26
|Dermapharm-Aktie in Grün: Gewinnsprung zum Jahresstart - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
13.05.26
|EQS-News: Dermapharm Holding SE performs in line with projections in Q1 2026 and confirms guidance (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-News: Dermapharm Holding SE startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose (EQS Group)
|
04.05.26