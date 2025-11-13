Dermapharm Aktie

Schwaches Ergebnis 13.11.2025 13:12:39

Dermapharm-Aktie in Rot: Jahresziele gehalten - Umbau bremst Umsatz

Der Umbau des Parallelimportegeschäfts bremst den Pharmahersteller Dermapharm.

Obwohl dieses Geschäft mit Markenarzneien weiter florierte, ging der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 869,4 Millionen Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank um knapp zwei Prozent auf 236 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich etwas auf 27,1 Prozent, wie das SDAX-Unternehmen Dermapharm am Donnerstag mitteilte. So setzt das Unternehmen im Parallelimportgeschäft auf höhermargige Produkte, was aber auf dem Umsatz lastet.

Konzernchef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Prognose 2025. "Mit dem planmäßigen Umbau unseres Portfolios und Geschäftsmodells in einzelnen Bereichen schaffen wir auch dort die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum - und blicken zuversichtlich auf den restlichen Jahresverlauf."

Via XETRA gibt die Dermapharm-Aktie zeitweise 0,59 Prozent auf 33,80 Euro ab.

/tav/mis

GRÜNWALD (dpa-AFX)

