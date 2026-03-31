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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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Ausblick 31.03.2026 07:49:00

dermapharm-Aktie: Nach Rückgang wieder Wachstum - Analysten skeptisch

dermapharm-Aktie: Nach Rückgang wieder Wachstum - Analysten skeptisch

Dermapharm stellt nach Umsatzrückgang wieder Wachstum in Aussicht, bleibt jedoch unter Analystenschätzungen.

Der Pharmahersteller Dermapharm will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr wieder wachsen. So soll der Konzernumsatz bei 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro liegen, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Grünwald mitteilte. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 331 bis 341 Millionen Euro liegen. An die Aktionäre soll eine um zwei Cent niedrigere Dividende von 88 Cent je Aktie ausgeschüttet werden.

Das Management hatte bereits Eckdaten vorgelegt. So sank der Umsatz um 1,3 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg indessen um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent.

/err/jha/

GRÜNWALD (dpa-AFX)

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