Dermapharm Aktie

Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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Analyst sieht Luft nach oben 14.05.2026 16:32:00

Dermapharm-Aktie stark gefragt: Höchster Kurs seit August 2022 erreicht

Dermapharm-Aktie stark gefragt: Höchster Kurs seit August 2022 erreicht

Die Aktien von Dermapharm sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert.

Zeitweise gewannen die Dermapharm-Aktien im XETRA-Handel unter den führenden Werten im Kleinwerteindex SDAX 7,68 Prozent auf 50,50 Euro.

Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel von 44 auf 60 Euro. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, betonte Analyst Gerhard Orgonas in seinem Resümee des am Vortag präsentierten Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Dermapharm Holding SE

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