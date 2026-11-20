Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|BaFin beanstandet Abschluss
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20.11.2026 16:31:00
Dermapharm-Aktie tiefer: Konzernabschluss 2025 laut BaFin fehlerhaft
Zu diesem Schluss kommt die Finanzaufsicht Bafin nach einer im Sommer eingeleiteten Prüfung. Im Konzernanhang sei unter den Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen dargestellt, dass die Höhe der Geschäftsvorfälle mit dem Mutterunternehmen von rund 7,0 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 auf rund 70,8 Millionen Euro in 2025 stark angestiegen sei, erläuterte die Bafin am Freitag. Dermapharm habe nicht dargestellt, dass dem Anstieg eine Darlehensgewährung an das Mutterunternehmen in Höhe von 70,0 Millionen Euro zugrunde liegt.
In der Bilanz habe das Unternehmen zudem auf eine Forderung einschließlich Zinsen von 63,2 Millionen Euro keine Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste erfasst, so die Bafin weiter. Diese betrugen den Angaben zufolge mindestens 1,9 Millionen Euro.
Die Dermapharm-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 33,20 Euro.
/nas/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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