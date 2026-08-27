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27.08.2026 06:31:29
Dermapharm: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dermapharm hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 285,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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