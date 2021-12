Dermapharm erhöht ein weiteres Mal sein Ergebnisziel - Aktie springt an

Angesichts der Zahlen für November schraubt der Vorstand deshalb ein weiteres Mal seine Gewinnziele für das Jahr hoch. Wie Dermapharm am Donnerstag in Grünwald mitteilte, dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nunmehr um 70 bis 75 Prozent im Vergleich zu den im Vorjahr erzielten gut 200 Millionen Euro zulegen. Die Aktie schnellte auf ein Plus von mehr als 7 Prozent nach oben.

Dermapharm hatte erst vor rund vier Wochen ein höheres Gewinnziel ausgegeben und zuletzt ein Plus beim bereinigten operativen Ergebnis von 50 bis 60 Prozent in Aussicht gestellt.

Die im November allerdings zeitgleich gesenkte Umsatzprognose bestätigte der Konzern nun: Die Erlöse dürften demnach um 15 bis 20 Prozent in diesem Jahr zulegen. Der Umsatz der SDAX-Firma war zuletzt wegen des schwächeren Verlaufs bei Parallelimporten hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben. Es werden aber zunehmend Produkte mit höherer Marge verkauft, was sich positiv auf die operativen Ergebnisse auswirkt.

Die Dermapharm-Aktie gewinnt im XETRA-Handel aktuell 7,49 Prozent auf 88,25 Euro.

/tav/mis

GRÜNWALD (dpa-AFX)