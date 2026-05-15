Dermapharm stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dermapharm hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,620 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dermapharm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 305,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 302,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at