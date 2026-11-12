Dermata Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dermata Therapeutics hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,650 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at