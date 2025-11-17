Dermata Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dermata Therapeutics hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dermata Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -20,400 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at