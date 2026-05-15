Dermata Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dermata Therapeutics hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at