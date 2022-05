Derzeit knapp 319.000 Menschen ohne Job

Die Zahl der arbeitssuchenden Menschen ist in der vergangenen Woche weiter zurückgegangen. Zum 9. Mai waren 318.996 Personen ohne Job, davon waren 245.856 Menschen arbeitslos und 73.140 in Schulungsmaßnahmen des AMS (Arbeitsmarktservice). Zur Kurzarbeit vorangemeldet waren 51.882 Personen, gab das Arbeitsministerium am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

Ende April hatten die Arbeitslosenzahlen mit rund 327.300 Menschen ohne Job den niedrigsten April-Wert seit 2012 erreicht. Zur Kurzarbeit waren Ende April noch 52.588 Menschen vorangemeldet.

