Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
25.01.2026 10:34:56
"Derzeit nicht finanzierbar": VW-Chef Blume stellt Bedingung für neue US-Investitionen
Der VW-Konzern will eigentlich ein neues Werk in den USA errichten. So wie es derzeit läuft, sei das jedoch nicht möglich, sagt Vorstandschef Blume. Damit das Vorhaben bezahlbar wird, brauche VW Entlastungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
